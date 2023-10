Fresenius Medical Care Aktien ISIN: DE0005785802 haben im Wochenverlauf 15,94 Prozent an Wert verloren. Damit war der Anbieter von Dialyseprodukten und Dialysedienstleistungen aus Hessen der größte Verlierer im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 32,49 Euro, das Wochenhoch hat man am Dienstag bei 40,06 Euro auf Xetra gesehen. Um die kurzfristige Entwicklung der Aktie vorherzusagen, braucht man eine Glaskugel, die wir nicht haben. ...

