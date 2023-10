Lanxess Aktien ISIN: DE0005470405 haben im Wochenverlauf 3,35 Prozent an Wert verloren. Damit gehörte der Kölner Spezialchemie-Konzern zu den größeren Verlierern im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 21,37 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 23,02 Euro auf Xetra gesehen. Lanxess ist extrem günstig bewertet und dennoch notiert der Aktienkurs auf Schlusskursbasis am Freitag auf Jahrestief. Wir hatten am Montagabend im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...