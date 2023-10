Für Anteilseigner von Moderna kam es zuletzt knüppeldick. Schließlich ergibt sich im Wochenvergleich ein Minus von 3,21 Prozent. Das Wertpapier ging an drei der drei Sitzungen mit Abschlägen aus dem Handel. Dabei war es am Donnerstag für Moderna so richtig übel mit einem Minus von 2,84 Prozent. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit? Optimistische Anleger erhalten durch diesen Ausverkauf jetzt erst einmal einen Dämpfer. Moderna marschiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...