NEW York, New York (IT-Times) - Jefferies hat sich zum deutschen Automobilsektor mit einem aktuellen Research-Update gemeldet und zum Teil die Kursziele für die Aktien von BMW, Mercedes-Benz, Porsche und VW gesenkt. Philippe Houchois, Analyst bei Jefferies, meldet sich vor den Quartalsergebnissen in...

Den vollständigen Artikel lesen ...