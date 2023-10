Die deutsche Automotiveindustrie verharrt in angespannter Lage, denn die Kernkompetenz der deutschen Wirtschaft steht unter Beschuss. Faktor 1: Tesla mit weiterer Disruption: Kabelbäume? Innovativ verkürzt. Beschaffung von Strukturteilen? Drei-Teile-Chassis per Druckguss! Der zweite Faktor China ist prinzipiell eine Potenzierung des Tesla-Faktors, staatlich unterstützt. In 2023 hat die Autoschau-Achse Shanghai-München die Branche weiter geerdet. Vor diesem Hintergrund die neuen Zahlen eines Erstklasse-Zulieferers.PWO meldet eine weiterhin erfolgreiche Geschäftsentwicklung sowie eine Anhebung der Jahresprognose. Der Hersteller "klimafreundlicher Leichtbaukomponenten" betont, seine Strategie weiterhin erfolgreich umzusetzen. Die Effizienzmaßnahmen, Verschiebungen im Produktmix und eine bessere Stellung bei zugekauften Leistungen wirken sich positiv aus. Das EBIT vor Währungseffekten soll nun 26 bis 29 Mio. € betragen (zuvor 23 bis 26 Mio. €). Im Vorjahr waren es 27,5 Mio. €. Der Free Cashflow wird im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen. Zuvor hatte PWO dort erneut eine rote Zahl angesetzt. Beim Neugeschäft ("Lifetime-Volumen") ist mit 800 Mio. € schon die Spanne am oberen Rand realisiert, 900 Mio. € im Gesamtjahr sind nun möglich. Es riecht nach dem Ende einer langen Seitwärtsbewegung. Ein Fall für die Watchlist.Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 41/2023.Weitere Themen dieser Ausgabe u. a.:Coca-Cola: Auf den Spuren von Pepsi?Novo Nordisk - Highflyer mischt alle aufLantheus Holdings - Big Pharma treibt anKontron - Verstärkung in den USAIhre Bernecker Redaktion / www.bernecker.infoBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!