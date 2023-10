The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.10.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.10.2023

ISIN Name

CA43087N1050 HIGHLANDER SILVER CORP.

DE000A0L1NN5 HELIAD EQ.PARTN. NA O.N.

DE000CZ45VX1 COBA OMH 20/24VAR

KYG508751065 JE CLEANTECH H.LTD 0,001

US00507V1098 ACTIVISION BLIZZARD INC.

US03842K2006 AQUABOUNTY O.N.

US6025661017 MIND TECHNOL. INC. DL-,01

US63937X2027 NAVIDEA BIOPHARM. DL-,001

US87165P1021 SYNTHOMER PLC UNSP.ADR/4

US8852601090 THORNE HEALTHT. DL-,0001

XS1808984501 PIAGGIO + C. 18/25 REGS

