Incyte (Nasdaq:INCY) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf dem kommenden Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (European Society for Medical Oncology, ESMO), der vom 20. bis 24. Oktober in Madrid stattfindet, Abstracts mit neuen Daten aus seinem Onkologie-Portfolio präsentieren wird.

"Wir freuen uns darauf, Daten aus unserem Onkologie-Portfolio auf dem diesjährigen ESMO-Kongress mit der wissenschaftlichen Community zu teilen", so Steven Stein, M.D., Chief Medical Officer, Incyte. "Die Präsentationen, einschließlich der Ergebnisse von Studien zu Retifanlimab und Capmatinib, die sich auf Patienten mit Endometriumkarzinom, Merkelzellkarzinom und nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom konzentrieren, sind ein Beleg für unsere kontinuierlichen Anstrengungen, innovative Therapien für Patienten mit Krebs zu entwickeln."

Zu den wichtigsten von Incyte gesponserten Abstracts sowie Abstracts von Partnerprogrammen gehören:

Poster-Präsentationen

Immun-Onkologie (IO)

Retifanlimab bei Patientinnen und Patienten mit rezidivierendem Endometriumkarzinom mit hoher Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H) oder defekter Mismatch-Reparatur (dMMR): Endgültige Ergebnisse der POD1UM-101 Studie (Kohorte H) (Abstract #755P. Thema: Gynäkologische Krebserkrankungen. Sonntag, 22. Oktober, 6.00 Uhr 7.00 Uhr (ET)

Aktualisierte Ergebnisse von POD1UM-201: Eine Phase-2-Studie mit Retifanlimab bei Patienten mit fortgeschrittenem oder metastasiertem Merkelzellkarzinom (MCC) (Abstract #1146P. Thema: Melanom und andere Hauttumore. Sonntag, 22. Oktober, 6.00 Uhr 7.00 Uhr (ET)

Capmatinib

Wirksamkeit von Capmatinib im Vergleich zur Standardtherapie bei deutschen Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem NSCLC mit METex14-Mutationen: Ergebnisse der RECAP-Studie1 (Abstract #1383P. Thema: NSCLC, metastasiert. Montag, 23. Oktober, 6.00 Uhr 7.00 Uhr (ET)

Capmatinib vs. Docetaxel als Zweit- oder Drittlinientherapie (2/3L) bei Patienten (Pts) mit METex14-mutiertem fortgeschrittenem NSCLC (aNSCLC): Die GeoMETry-3-Studie1(Abstract #1391P. Thema: NSCLC, metastasiert. Montag, 23. Oktober, 6:00 Uhr 7:00 Uhr ET)

Sämtliche Einzelheiten zu den Sitzungen und Datenpräsentationen finden Sie im Online-Programm des ESMO-Kongresses 2023 (https://www.esmo.org/meeting-calendar/esmo-congress-2023/programme).

Über Zynyz (Retifanlimab-dlwr)

Zynyz (Retifanlimab-dlwr) ist ein intravenöser PD-1-Inhibitor, der in den USA für die Behandlung erwachsener Patienten mit metastasiertem oder rezidivierendem lokal fortgeschrittenem Merkelzellkarzinom (MCC) zugelassen ist. Diese Indikation wird im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens auf der Grundlage der Ansprechrate auf den Tumor und der Dauer des Ansprechens zugelassen. Die weitere Zulassung für diese Indikation kann von der Überprüfung und Beschreibung des klinischen Nutzens in Bestätigungsstudien abhängig gemacht werden.

Zynyz wird von Incyte in den USA vermarktet. 2017 schloss Incyte eine exklusive Kooperations- und Lizenzvereinbarung mit MacroGenics, Inc. über die weltweiten Rechte an Retifanlimab.

Zynyz ist ein Warenzeichen von Incyte.

Über Tabrecta (Capmatinib)

Tabrecta ist in mehreren Ländern zugelassen, darunter in der EU, den USA, Japan und der Schweiz. Es ist die am häufigsten verschriebene zielgerichtete Therapie für Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) mit Veränderungen, die zum globalen Überspringen des Gens des mesenchymal-epithelialen Übergangsfaktors Exon 14 (METex14) führen2

Tabrecta ist ein Kinaseinhibitor, der auf den mesenchymal-epithelialen Übergang (MET) abzielt. Tabrecta wurde von Incyte entdeckt und im Jahr 2009 an Novartis auslizenziert. Im Rahmen der Vereinbarung gewährte Incyte Novartis die weltweiten exklusiven Entwicklungs- und Vermarktungsrechte für Capmatinib und bestimmte ergänzende Wirkstoffe in allen Indikationen.

Über Incyte

Incyte ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wilmington, Delaware, USA, das darauf spezialisiert ist, durch die Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung eigener Therapeutika Lösungen für schwerwiegende, ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu finden. Für weitere Informationen über Incyte besuchen Sie bitte Incyte.com und folgen Sie @Incyte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Abgesehen von den hierin dargelegten historischen Informationen enthalten die in dieser Pressemitteilung dargelegten Sachverhalte, einschließlich Aussagen über die Präsentation von Daten aus der klinischen Entwicklungspipeline von Incyte, ob oder wann Entwicklungssubstanzen oder -kombinationen für die Anwendung am Menschen irgendwo auf der Welt außerhalb der bereits zugelassenen Indikationen in bestimmten Regionen zugelassen oder kommerziell verfügbar sein werden und das Ziel von Incyte, das Leben von Patienten zu verbessern, Vorhersagen, Schätzungen und andere zukunftsgerichtete Aussagen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Erwartungen von Incyte und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen. Dazu gehören unvorhergesehene Entwicklungen und Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen Verzögerungen; weitere Forschung und Entwicklung und die Ergebnisse klinischer Studien, die möglicherweise nicht erfolgreich oder unzureichend sind, um die geltenden behördlichen Vorgaben zu erfüllen oder eine weitere Entwicklung zu rechtfertigen; ferner die Fähigkeit, eine ausreichende Anzahl von Probanden in klinische Studien aufzunehmen; Entscheidungen der FDA, der EMA sowie weiterer Aufsichtsbehörden; darüber hinaus die Wirksamkeit oder Sicherheit der Produkte von Incyte und seinen Partnern; die Akzeptanz der Produkte von Incyte und seinen Partnern auf dem Markt; ferner der Marktwettbewerb; des Weiteren Verkaufs-, Marketing-, Herstellungs- und Vertriebsanforderungen; sowie weitere Risiken, die bisweilen in den von Incyte bei der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) eingereichten Berichten, einschließlich des Jahresberichts und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2023 endende Quartal, beschrieben werden. Incyte lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

______________________________

1 Von Novartis gesponserter Abstract

2 Vorhandene Daten

