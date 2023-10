Ericsson mit Milliardenverlust im 3. Quartal. Ausgerechnet der Wert von Vonage muss umfassend wertberichtigt werden, während gleichzeitig das operative Geschäft schwächelt. Drägerwerk überraschte nachbörslich mit einem starken Abschluss des 3. Quartals. Der Vorstand gibt sich optimistisch und passte in der Folge auch die Prognose für 2023 nach oben an. Umsatzwarnung hingegen von Adtran. In der Nacht warnte der Spezialist für Netzwerkkomponenten, dass der Umsatz im abgelaufenen Quartal unter der Prognosespanne blieb.Wende in Asien am ...

