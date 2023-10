EQS-News: EV Digital Invest AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Immobilien

Internationale Diversifikation der Online-Investmentplattform "Engel & Völkers Digital Invest" mit Markteintritt in Österreich

Auftaktprojekt in zentraler Lage Wiens mit einem Finanzierungsvolumen von 2,25 Millionen Euro in weniger als drei Stunden erfolgreich platziert

Moderner Dachgeschossneubau bei hervorragend gepflegtem Wohnhaus aus der Gründerzeit in zentraler Lage von Wien

Anleger erhalten attraktive Verzinsung von 6,6 Prozent p.a. Berlin, 17. Oktober 2023. Die EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), Betreiber der Online-Immobilieninvestmentplattformen "Engel & Völkers Digital Invest" sowie "Digital Investment Assets", erreicht mit dem Markteintritt in Österreich einen weiteren Meilenstein bei der Diversifikation der Geschäftsentwicklung. Das Auftaktprojekt "Am Akkonplatz" in zentraler Lage von Wien wurde in weniger als drei Stunden voll finanziert. Der Wiener Immobilienmarkt bietet ein gutes Umfeld für Immobilieninvestments und gilt als ausgesprochen stabil. Nach der Ergänzung des Projektportfolios um die Asset-Klasse nachhaltige Logistikimmobilien, ist die internationale Expansion der nächste Schritt, um Anlegern die Chance zu bieten, ihre Investments auf der Plattform noch stärker zu diversifizieren und so das Chance-Risiko-Profil ihrer Investments zu optimieren. Marc Laubenheimer, Co-CEO der EV Digital Invest AG: "Der deutsche Immobilienmarkt stellt aktuell alle Marktteilnehmer vor große Herausforderungen. Um die Projekt- und Marktrisiken für unsere Anleger bestmöglich zu managen, haben wir unsere Due-Diligence-Prozesse und Projektanforderungen noch weiter verschärft, neue Asset-Klassen in das Portfolio aufgenommen und das Anlagespektrum mit dem neuen Geschäftsbereich ‚Digital Investment Assets' um Produkte außerhalb des Immobilienbereichs ergänzt. Mit der Internationalisierung unseres Investment-Portfolios eröffnen wir unseren Anlegern weitere Investmentoptionen und setzen die bereits kommunizierte Diversifikation unserer Geschäftsentwicklung konsequent fort." Investieren in moderne Stadtwohnungen in zentraler Lage von Wien

Das gepflegte Wohnhaus aus der Gründerzeit "Am Akkonplatz" befindet sich in zentraler Lage Wiens. Es ist eine hochwertige Sanierung der 19 bestehenden Wohnungen geplant. Zudem soll ein moderner Dachgeschossneubau mit fünf Wohneinheiten erfolgen. Darüber hinaus plant der vor Ort ansässige und auf Wohnprojekte spezialisierte Projektentwickler eine regenerative Energiegewinnung durch eine Photovoltaikanlage. Das Eckhaus wird anschließend über 25 Wohnungen sowie eine Gewerbeeinheit direkt am grünen Akkonplatz im Westen der Wiener Innenstadt verfügen. Das Objekt liegt im 15. Gemeindebezirk und ist perfekt angebunden. Über die Plattform "Engel & Völkers Digital Invest" wurden 2,25 Millionen Euro für das Projekt eingesammelt. Anleger erhalten eine attraktive, feste Verzinsung von 6,6 % pro Jahr. Die Laufzeit des Investments erstreckt sich bis zum 4. Juli 2025. Bei vorzeitiger Tilgung durch den Darlehensnehmer vor dem 2. März 2025 ist eine Verzinsung von mindestens 17 Monaten garantiert.

Über EV Digital Invest AG

Die EV Digital Invest AG, Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG, bietet Investoren auf digitalen Investmentplattformen ein breites Produkt- und Serviceangebot über verschiedene Anlageklassen - von Immobilien über ETFs bis hin zu Einzelaktien und Anleihen. Mit einer nachhaltigen und qualitätsfokussierten Geschäftsstrategie verfügt das Unternehmen über eine starke Positionierung in attraktiven Wachstumsmärkten. Unter der Marke "Engel & Völkers Digital Invest" erhalten Investoren die Chance, sich als Co-Investoren an ausgewählten Immobilienprojekten zu beteiligen. Als qualitätsführende Plattform im Bereich der digitalen Immobilieninvestition und -finanzierung sowie als Teil des globalen Lizenzpartner-Netzwerks von Engel & Völkers verfügt sie über eine außerordentlich hohe Markenbekanntheit. Die EV Digital Invest AG hat Immobilienprojekte mit über 200 Mio. Euro finanziert. Unter der Marke "Digital Invest Assets" bietet das Unternehmen zudem digitale Investmentmöglichkeiten ohne Immobilienbezug. Das Angebot umfasst effiziente ETF-Portfolios für den allgemeinen Vermögenserhalt & -aufbau ab 10.000 EUR Erstanlage sowie individuelle Anlagelösungen - maßgeschneidert auf die Bedürfnisse und Ziele vermögender Kunden/Investoren. Weitere Informationen: www.ev-digitalinvest.de

www.digitalinvest-assets.de

ENGEL & VÖLKERS DIGITAL INVEST

EV Digital Invest AG

Lizenzpartner der Engel & Völkers Marken GmbH & Co. KG

Joachimsthaler Str. 12

10719 Berlin

www.ev-digitalinvest.de

Kontakt:

Kirchhoff Consult, Jan Hutterer

Borselstraße 20, 22765 Hamburg

Phone: +49 40 60 91 86 65

E-mail: ev-digitalinvest@kirchhoff.de



