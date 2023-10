HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational nach dem Besuch der Gastronomiemesse "Host" in Mailand auf "Hold" mit einem Kursziel von 630 Euro belassen. Die Gespräche auf der Messe hätten seine Einschätzung bestätigt, dass der Kombidämpfer nach wie vor einer der wachstumsstärksten Bereiche im Profiküchenmarkt sei und Rational die Referenzmarke bleibe, schrieb Analyst Fraser Donlon in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2023 / 12:36 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007010803

Mega-Chance: Der Indien Report Ihre Chancen im größten Wachstumsmarkt: 3 indische Top-Aktien. Die Highlights dieses Spezialreports: 1. Indien als Wachstumsriese, 2. Indiens Wirtschaft boomt!, 3. 3 Top-Performance-Aktien. Jetzt kostenlos downloaden. Hier klicken