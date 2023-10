EV Digital Invest zieht es nach Österreich. Die Berliner haben in Wien das Projekt "Am Akkonplatz" in knapp drei Stunden voll finanziert. Dabei handelt es sich um einen Dachgeschossneubau in der österreichischen Hauptstadt, bei dem fünf neue Wohneinheiten entstehen. Das Volumen liegt bei 2,25 Millionen Euro. Das ist das erste Projekt von EVDI in Österreich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...