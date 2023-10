Die Erweiterung der Chiplet-fähigen Siliziumplattformen von Alphawave Semi um die Fähigkeiten des Arm Neoverse Compute Subsystems (CSS) beschleunigt die Verarbeitung von massiven KI-generierten Daten in der Rechen-, Speicher- und Netzwerkinfrastruktur

Alphawave Semi (LSE: AWE), ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeits-Konnektivität für die weltweite Technologie-Infrastruktur, gab heute bekannt, dass es sich dem Arm Total Design angeschlossen hat, einem Ökosystem, das spezialisierte Lösungen auf der Basis von Arm Neoverse Compute Subsystems (CSS) in der gesamten Infrastruktur verfügbar macht. Die Integration von Arm Neoverse CSS in die fortschrittlichste Hochgeschwindigkeits-Konnektivitäts-IP und die Chiplet-fähigen kundenspezifischen Siliziumplattformen von Alphawave Semi treibt die KI-Berechnung in neue Höhen und ebnet den Weg für eine neue Generation von SoCs, die auf Hyperscaler und Dateninfrastrukturkunden zugeschnitten sind.

Generative KI hat die Rechenleistung und die Konnektivität von Rechenzentren grundlegend verändert, indem sie die Nachfrage nach Rechenleistung, Speicherbandbreite, E/A-Geschwindigkeit und Energieeffizienz in die Höhe schnellen ließ. Durch die Integration von Arm Neoverse CSS Compute mit dem Universal Chiplet Express (UCIeTM) von Alphawave Semi, der kundenspezifisches Silizium und vorgefertigte Konnektivitäts-Chiplets ermöglicht, erhalten Kunden einen erheblichen Zeitvorteil bei der Markteinführung. Alphawave Semi verfügt über ein spezialisiertes Team, das die Neoverse-Cores härtet und für Energie, Leistung und Fläche (PPA) in führenden Foundries optimiert, die auf 3nm und 2nm Prozessknoten herunter skalieren. Die stromsparende, latenzarme UCIe IP von Alphawave Semi unterstützt nahtlos Arm Fabric-Schnittstellen wie AXI und CHI/CXS und ermöglicht so die einfache Integration von fortschrittlicher Konnektivität wie CXLTM, HBMx, DDRx und Ethernet in hochleistungsfähige Arm-basierte Custom SoCs und Chiplets. Kunden können auch von Alphawave Semis fortschrittlicher 2.5D/3D-Packaging-Expertise und der langjährigen Erfahrung in der Auslieferung von Arm-basiertem Silizium an große Foundries profitieren, um einen reibungslosen Übergang zur Volumenproduktion zu gewährleisten.

"Arm Total Design ermöglicht es der Industrie, schneller Innovationen auf Arm Neoverse CSS zu entwickeln und die Kosten für die Entwicklung von leistungsfähigem, effizientem kundenspezifischem Silizium zu senken", sagte Mohamed Awad, Senior Vice President und General Manager, Infrastructure Line of Business, Arm. "Wir freuen uns, dass Alphawave Semi seine Technologieführerschaft bei High-Performance-IP und Konnektivitäts-Chiplets sowie seine nachweisliche Erfahrung bei der Entwicklung von Arm-basiertem Silizium in das Arm Total Design Ökosystem einbringt."

"Als vertikal integrierter Halbleiteranbieter konzentriert sich Alphawave Semi auf die Bereitstellung von Hochleistungs-Konnektivitätslösungen für die Dateninfrastruktur", sagte Tony Pialis, CEO und Mitbegründer von Alphawave Semi. "Arm Total Design ist ein weiterer Schritt vorwärts in den gemeinsamen Bemühungen von Alphawave Semi, Innovationen durch ein robustes Chiplet-Ökosystem zu fördern."

"Wir freuen uns sehr, Teil von Arm Total Design zu sein, denn es eröffnet Alphawave Semi neue Möglichkeiten, unseren Hyperscaler- und Dateninfrastruktur-Kunden ein noch nie dagewesenes Maß an Rechenleistung, Flexibilität und Skalierbarkeit zu bieten", sagte Mohit Gupta, SVP und GM, Custom Silicon and IP, Alphawave Semi. "Durch die Kombination von Arm Neoverse CSS mit Alphawave Semis fortschrittlichster Hochgeschwindigkeits-Konnektivitäts-IP und Chiplet-Plattformen können wir unseren gemeinsamen Kunden maßgeschneiderte, kundenspezifische Silizium und Chiplets liefern."

Über Alphawave Semi

Alphawave Semi ist ein weltweit führender Anbieter von Hochgeschwindigkeitsverbindungen für die technologische Infrastruktur der Welt. Angesichts des exponentiellen Datenwachstums erfüllt die Technologie von Alphawave Semi einen entscheidenden Bedarf: Daten können schneller, zuverlässiger und mit höherer Leistung bei geringerem Stromverbrauch übertragen werden. Wir sind ein vertikal integriertes Halbleiterunternehmen und unsere IP, kundenspezifischen Silizium- und Konnektivitätsprodukte werden von globalen Tier-One-Kunden in den Bereichen Rechenzentren, Compute, Networking, AI, 5G, autonome Fahrzeuge und Storage eingesetzt. Das Unternehmen wurde 2017 von einem technischen Expertenteam gegründet, das über eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Lizenzierung von Halbleiter-IP verfügt. Unser Ziel ist es, die kritische Dateninfrastruktur im Herzen unserer digitalen Welt zu beschleunigen. Um mehr über Alphawave Semi zu erfahren, besuchen Sie bitte: awavesemi.com.

