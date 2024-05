Die Bullen sind nicht nur am deutschen Aktienmarkt los. Auch in den USA läuft es rund. Das zeigt der Blick auf den Dow Jones. Der US-Leitindex hat sieben Tage in Folge mit Gewinnen abgeschlossen. Heute könnte der achte anstehen. Bei den Einzelthemen geht es heute um Novavax, Amgen, Walt Disney, Arm ...