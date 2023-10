Bernd Wünsche (Gurupress.de) - ThyssenKrupp hat am Dienstag an den Börsen schon wieder einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Es ging um -2,5 % nach unten. Am Vortag gelang noch ein Aufschlag um 2,9 %, nachdem die Aktie zuvor dreimal hintereinander mit roten Zahlen aus dem Handel gegangen war. Der Optimismus an den Börsenplätzen selbst scheint begrenzt. Tatsächlich aber ist die Aktie aus der Perspektive der Analysten, die Kursprognosen abgeben, ...

