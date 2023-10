Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Mittwoch mit Verlusten geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Minus von 1,32 Prozent und 3.105,76 Punkten. Der ATX prime fiel um 1,3 Prozent auf 1.563,75 Zähler. Auch an anderen Börsen in Europa gab es Verluste in dieser Größenordnung. Belastet wurden die Märkte von den Ängsten vor einer weiteren Eskalation im Nahen Osten. Die größten Verlierer im Wiener prime market waren die Indexschwergewichte Voestalpine (minus 3,4 Prozent) und Lenzing (minus 3,8 Prozent). Sehr schwach zeigten sich auch die Aktien des Leiterplattenherstellers AT&S. Sie fielen um 2,8 Prozent. Auch an anderen Börsen fanden sich Aktien aus der Halbleiterbranche unter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...