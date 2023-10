Die MHP Hotel AG meldete die Ergebnisse für das dritte Quartal mit einem Umsatz von EUR 35,3 Mio., was einem Anstieg von 8 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die wichtigsten Kennzahlen wie Belegung, ADR und RevPAR blieben jedoch im Vergleich zu 2022 unverändert. Dies deutet darauf hin, dass die Zeit des starken Wachstums nach COVID vorbei sein könnte. Das Unternehmen meldete außerdem einen Verlust von 0,95 Mio. EUR im ersten Halbjahr und begründete dies unter anderem mit dem unerwartet hohen Kostendruck. MHP erwartet für den Rest des Jahres 2023 eine stabile Nachfrage und ist optimistisch, was die Eröffnung des Hotels Königshof in München im Jahr 2024 betrifft. Die Analysten von AlsterResearch passen ihre Schätzungen an und setzen ein neues Kursziel von EUR 3,00 (alt: EUR 3,54). AlsterResearch empfiehlt weiterhin KAUFEN, basierend auf einem DCF-Modell und unterstützt durch einen Abschlag zur Peer Group. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/MHP%20Hotel%20AG





