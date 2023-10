The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 19.10.2023.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 19.10.2023

ISIN Name

CA2319005070 CURRIE ROSE RES NEW

CA5912361048 METALITE RESOURCES INC.

DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG

NL0012084479 MERIDIAN MINING SE

US65344D1090 NEXIMMUNE INC. DL-,0001

