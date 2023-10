Im Rahmen der Integration der beiden Banken sollen rund 10 Prozent der Support-Funktionen abgebaut werden, schrieb das britische Nachrichtenportal "Financial News".Zürich/London (awp) - Bei der von der UBS übernommenen Credit Suisse steht laut einem Medienbericht im kommenden Monat eine neue Abbauwelle bevor. Im Rahmen der Integration der beiden Banken sollen rund 10 Prozent der Support-Funktionen abgebaut werden, schrieb das britische Nachrichtenportal «Financial News» in der Nacht auf Freitag unter Berufung auf informierte Personen. In den Support-Teams...

Den vollständigen Artikel lesen ...