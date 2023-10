An der Wall Street deuten sich am Freitag zum Handelsauftakt weitere Verluste an. Der Dow Jones notiert 30 Minuten vor dem Start 0,3 Prozent im Minus bei 33.340 Punkten. Seit Mittwoch hat der Weltleitindex rund 700 Punkte an Wert eingebüßt. Neben dem anhaltenden Konflikt im Nahen Osten und einem Renditeanstieg bei US-Anleihen auf ein 16-Jahres-Hoch sorgen Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell für Besorgnis, die als Signal für weitere Zinsanhebungen gewertet werden. Alle aktuellen Entwicklungen sehen ...

