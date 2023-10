© Foto: Vachira Vachira - picture alliance / NurPhoto



BMW etabliert sich mehr und mehr in der Elektrofahrzeugbranche. Das könnte sich für Investoren auszahlen.Im dritten Quartal 2023 lieferte das Unternehmen beeindruckende 93.931 Batterie-Elektrofahrzeuge (BEVs) aus, mehr als einige seiner größten Konkurrenten zusammen. Diese Zahlen stellen selbst Schwergewichte wie Volkswagen in den Schatten, wenn man den Prozentsatz der BEVs an den Gesamtverkäufen betrachtet. "BMW hat sowohl Antriebsoptionen offengehalten als auch methodisch EVs entwickelt", so Jefferies-Analyst Philippe Houchois. Allerdings könnten sich die anhaltend hohen Neuwagenpreise in den USA noch als Gegenwind erweisen und die Margen in den kommenden Jahren unter Druck geraten. Doch …