Jenoptik ISIN: DE000A2NB601 hat im Wochenverlauf 8,39 Prozent an Wert verloren. Damit gehört der Thüringer Technologiekonzern zu den drei größten Verlierern im TecDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 20,32 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag bei 22,28 Euro auf Xetra gesehen. Am 18. September sagte Hauck & Aufhäuser kaufen mit 42,00 Euro Kursziel und am 18. Oktober kam von der Baader Bank ein "Add" mit 35,00 Euro Zielkurs. Beide ...

