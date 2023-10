Puma Aktien ISIN: DE0006969603 haben im Wochenverlauf 1,61 Prozent an Wert verloren. Damit gehörte der bayerische Sportartikelhersteller zu den kleineren Verlierern im MDAX. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 50,18 Euro, das Wochenhoch hat man am Mittwoch bei 53,04 Euro auf Xetra gesehen. Der Kurs ist im Bereich der Unterstützung angekommen und wenn die Unterstützung hält, wäre ein kurzer Long-Trade möglich, den man mit einem Hebel ...

