paragon GmbH & Co. KGaA meldet heute vorläufige Daten für die ersten neun Monate des Jahres 2023. Die Umsatzerlöse des Unternehmens aus Delbrück beliefen sich in diesem Zeitraum auf 122 Millionen Euro, was einer Steigerung von 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Hierin spiegele sich der planmäßige Auslauf eines Sensorik-Produktes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...