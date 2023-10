In einem Update-Call mit CEO Philipp Pferschy wurde die aktuelle Situation auf dem deutschen Immobilienmarkt und deren direkte Auswirkungen auf die GIEAG Immobilien AG diskutiert. Trotz einer leichten Belebung der Transaktionsvolumina im dritten Quartal ist die Investitionstätigkeit auf dem deutschen Immobilienmarkt weiterhin verhalten, was sich in einem Umsatzrückgang von rund 63% im Vergleich zum Vorjahr manifestiert. Die Transaktionsvolumina bewegen sich derzeit auf einem ähnlich niedrigen Niveau wie während der Finanzkrise 2008. Die GIEAG als Bestandshalter und Projektentwickler kann sich diesem Trend nicht entziehen. Während AlsterResearchs Analysten ihre Schätzungen für 2023 unverändert belassen, passen die Analysten von AlsterResearch ihre Bewertungen der Projektpipeline der neuen Zinsrealitäten an. In der Summe bleiben die Analysten für die GIEAG positiv gestimmt, was nicht zuletzt dem Zweisäulen Prinzip - also Projektentwicklung und Bestandshaltung - zu verdanken ist. AlsterResearchs Experten bestätigen daher ihre KAUFEN-Empfehlung reduzieren jedoch ihr Kursziel von EUR 15,00 auf nunmehr EUR 12,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/GIEAG%20Immobilien%20AG





