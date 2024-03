The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.03.2024

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.03.2024



ISIN Name

DE0005492276 GIEAG Immobilien AG

SE0020699296 Oodash Group AB

Großer Dividenden-Report 2024 von Dr. Dennis Riedl Der kostenlose Dividenden-Report zeigt ganz genau, wo Sie in diesem Jahr zuschlagen können. Das sind die Favoriten von Börsenprofi Dr. Dennis Riedl Jetzt hier klicken