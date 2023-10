Die Situation am deutschen Immobilienmarkt bleibt schwierig, eine Trendwende ist bisher nicht in Sicht. Das wird in einem Analystencall mit Philipp Pferschy, CEO von Gieag Immobilien, deutlich. Demnach bleibt die Dynamik auf den gewerblichen Investmentmärkten gedämpft. Der Markt ist laut Pferschy quasi ausgetrocknet. Es gibt zwar Angebote, die Rahmenbedingungen ...

