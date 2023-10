Am 9. November stehen bei Mister Spex Zahlen zum dritten Quartal an. Die Analysten von AlsterResearch rechnen mit einem Umsatz von 60 Millionen Euro, das wäre ein Plus von 3 Prozent. Im ersten Halbjahr ist der Umsatz um 8 Prozent angestiegen. Die Dynamik würde sich demnach abschwächen. Allerdings war das dritte Quartal 2022 auch besonders stark, damals ...

