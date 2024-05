Mister Spex meldete ein moderates Q1, das allerdings den Erwartungen entsprach. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 2% auf EUR 51,1 Mio., wobei eine gute Leistung auf dem Inlandsmarkt einen Rückgang von 8% im Ausland ausglich. Sonnenbrillen wuchsen um 9%, während die margenstarken Korrektionsbrillen um 1% zurückgingen, was sich auf die Bruttomarge auswirkte, die auf 52% fiel. Trotzdem verbesserte sich der operative Cashflow deutlich, so dass der Cash-Burn auf 5 Mio. EUR gesenkt werden konnte und 106 Mio. EUR an liquiden Mitteln in der Bilanz verblieben. Das Management hält an seinem Ausblick für das Geschäftsjahr 24 fest und erwartet ein Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich und eine EBITDA-Marge im niedrigen einstelligen Bereich, unterstützt durch das Lean 4 Leverage-Programm. Obwohl die Herausforderungen weiterhin bestehen, ist mwb research der Ansicht, dass die Marktanteilsgewinne und die Cash-Management-Bemühungen eine KAUFEN-Empfehlung rechtfertigen, wenn auch mit einem leicht angepassten Kursziel von EUR 6,50. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter www.research-hub.de/companies/Mister%20Spex%20SE





