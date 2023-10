DJ UAW weitet Streik auf Ram-Pickup-Werk von Stellantis aus

Von Ryan Felton

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Automobilgewerkschaft UAW hat ihren andauernden Streik gegen die Autokonzerne in Detroit ausgeweitet und die Produktion in einem Pickup-Werk lahmgelegt. Die überraschende Aktion traf das größte Werk des Chrysler-Mutterkonzerns Stellantis.

Das Werk mit 6.800 Beschäftigten in Sterling Heights, einem Vorort von Detroit im US-Bundesstaat Michigan, produziert den Pickup Ram 1500, der zu den profitabelsten Fahrzeugen des Konzerns gehört. Mit der Arbeitsniederlegung steigt die Gesamtzahl der Streikenden, die von der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) vertreten werden, bei den Autoherstellern in Detroit, darunter Ford Motor und General Motors, nach Gewerkschaftsangaben auf über 40.000.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/err

(END) Dow Jones Newswires

October 23, 2023 10:47 ET (14:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.