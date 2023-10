Die Aktien von Fresenius SE sind am heutigen Freitag erneut abgerutscht und zeigen sich derzeit erneut direkt an der Unterstützung um 24,50 Euro. Kommt es hier zu einem erneuten Abprall nach oben, oder rutschten die Titel durch die Unterstützung nach unten durch? Die Papiere von Fresenius konnten sich in den Vortagen trotz des schwachen Gesamtmarktes über der Unterstützung bei 24,00 Euro halten. Vor dem Wochenende halten sich die Investoren aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...