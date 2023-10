Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Was nicht passt, wird seit 1869 von Porr passend gemacht: Identitätsstiftende Bauwerke und tatkräftige RoboterWas nicht passt, wird seit 1869 von Porr passend gemacht: Identitätsstiftende Bauwerke und tatkräftige Roboter Porr ist der älteste Titel an der Wiener Börse. Das traditionsreiche Unternehmen zeichnet heute verantwortlich für identitätsstiftende Bauwerke, Building Information Modelling, recycelte Baustoffe und tatkräftige Roboter. "Wir haben 30 Leute, die an Digitalisierung und Robotern auf der Baustelle arbeiten", so CFO Klemens Eiter auf der Gewinnmesse in Wien. Die Infrastruktur ist das Kerngeschäft (alleine in Deutschland gibt es 16.000 ...

