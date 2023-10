Wolftank hat angekündigt, 224.807 neue Aktien zu je 12,90 Euro zu platzieren. Das Kapital kommt laut Wolftank im Wesentlichen von der C.&S. Consulenze e Servizi Srl, dem bisherigen Mehrheitseigentümer der italienischen Petroltecnica Spa, an der Wolftank seit kurzem die Mehrheit hält. Die Gesellschaft hat kürzlich rund 40 Prozent der Anteile an der Petroltecnica Spa an die Wolftank-Adisa Holding AG abgegeben. C.&S. Consulenze e Servizi Srl habe nun die Hälfte des Verkaufserlöses in Aktien der Wolftank-Adisa Holding AG re-investiert, wie es heißt. Laut Wolftank dient die Kapitalerhöhung zur Stärkung der Eigenkapitalbasis, dem weiteren Wachstum und der Finanzierung von laufenden bzw. geplanten Projekten von Wolftank.

