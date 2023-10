Vonovia trennt sich in Dresden von 1.213 Wohnungen. Diese liegen in den Bezirken Neustadt und Prohlis. Käufer des Portfolios ist die Stadt Dresden über die städtische Wohnungsgesellschaft WiD Wohnen in Dresden. Der Stadtrat von Dresden muss dem Erwerb noch zustimmen. Dieser tagt am 14. Dezember. Die Landeshauptstadt erwirbt von Vonovia zudem 12 Hektar ...

