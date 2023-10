Nach einer bewegten Börsenwoche am deutschen Aktienmarkt mit einem abermals deutlichen Rücksetzer am Vortag ist am Freitagnachmittag Ruhe eingekehrt. Der deutsche Leitindex DAX trat mit 14.733 Zählern nahezu auf der Stelle. Die BASF-Aktie drehte bereits am gestrigen Donnerstag auf und setzt den freundlichen Trend heute fort.Am Vortag hatten der Kurseinbruch der Aktien von Siemens Energy und damit verbundene Verluste der Siemens-Aktie die Anleger verunsichert und insgesamt auf die Kurse gedrückt. ...

