OMV ISIN: AT0000743059 hat im Wochenverlauf 4,93 Prozent an Wert verloren. Damit war die Aktie des österreichischen Öl- und Gasunternehmens der größte Verlierer im Austrian Traded Index. Zum Handelsende am Freitag notierte die Aktie bei 40,13 Euro, das Wochenhoch hat man am Montag bei 43,10 Euro an der Börse Wien gesehen. Aus charttechnischer Sicht hat die Aktie am Dienstag ein frisches Verkaufssignal geliefert, das mitverantwortlich für die starken ...

