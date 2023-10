Gelsenkirchen - Am 11. Spieltag der 2. Bundesliga hat der FC Schalke 04 mit 3:2 gegen Hannover 96 gewonnen. Die Gäste aus Niedersachsen kamen besser ins Spiel, konnten sich dafür jedoch nicht belohnen.



Kurz vor der Pause gelang Schalkes Bryan Lasme in der 42. Minute der eher überraschende Führungstreffer. Kurz nach dem Wiederanpfiff traf Enzo Lepold für 96, wobei die Abwehr der Gastgeber nicht gut aussah. Schalke hielt jedoch weiter ambitioniert dagegen und belohnte sich dafür: In der 72. Minute brachte Lino Tempelmann sein Team erneut in Führung. Kenan Karaman erhöhte in der 77. Minute für die Gelsenkirchener.



Zum Schluss wurde es dann noch einmal spannend: Schalkes Keeper Ralf Fährmann prallte mit Hannovers Stürmer Andreas Voglsammer zusammen: Den anschließenden Elfmeter verwandelte Marcel Halstenberg sicher. Die Königsblauen behaupteten sich jedoch in der verbliebenen Nachspielzeit und ließen keinen weiteren Treffer zu: S04 sichert sich drei wichtige Punkte und klettert auf Platz 16 der Tabelle. Die weiteren Begegnungen des Nachmittags: Berlin - Paderborn 3:1, St. Pauli - Karlsruhe 2:1.

