DJ UAW und Stellantis erzielen vorläufige Einigung

Von Nora Eckert und Ryan Felton

NEW YORK (Dow Jones)--Die US Automobilgewerkschaft United Auto Workers hat eine vorläufige Vereinbarung mit Stellantis, dem Mutterunternehmen von Chrysler, über einen neuen Tarifvertrag erzielt. Damit ist sie der Beendigung eines historischen Streiks einen Schritt nähergekommen, der alle drei US-Automobilhersteller beeinträchtigte und über sechs Wochen hinweg zeitweise mehr als 45.000 Arbeiter an den Streik einbezog. Die Vereinbarung folgt auf einem Abschluss, der vor einigen Tagen bei Ford Motor geschlossen wurde. Ford bot seinen gewerkschaftlich organisierten Mitarbeitern eine Lohnerhöhung von 25 Prozent über die viereinhalb Jahre sowie weitere Vorteile und das Recht auf Streiks bei Werksschließungen.

Der Ausstand bei Ford wurde in dieser Woche beendet, während die Verhandlungen bei General Motors weiterhin andauern, wo mehr als 13.000 Arbeiter an den Streikposten stehen. Stellantis mit Sitz in den Niederlanden, das aus der Fusion von Fiat Chrysler Automobiles im Jahr 2021 hervorgegangen ist, hat etwa 43.000 von der UAW vertretene Arbeiter in den USA. Wenn die vorläufigen Tarifverträge bei Ford und Stellantis, die diese Woche erzielt wurden, von den Mitgliedern angenommen werden, würde dies den größten Erfolg der Gewerkschaft seit Jahrzehnten darstellen.

