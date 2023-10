DJ HSBC Holdings kann Gewinn mehr als verdoppeln

Von Sherry Qin

LONDON (Dow Jones)--Die britische Bank HSBC hat im dritten Quartal von den höheren Zinsen und einem Verkauf von Geschäften in Frankreich profitiert. Das auf Asien fokussierte Kreditinstitut hat seinen Gewinn mehr als verdoppelt.

Für die drei Monaten per Ende September wies die auf Asien fokussierte Bank einen Nettogewinn von 5,62 Milliarden US-Dollar aus, nach 2,0 Milliarden im Vorjahreszeitraum. Der Vorsteuergewinn der HSBC, die bevorzugte Gewinngröße der Bank, kletterte auf 7,71 von 3,23 Milliarden Dollar.

Die Erträge stiegen um 40 Prozent auf 16,2 Milliarden Dollar. Dabei wurden die Einnahmen aus dem nicht zinstragenden Geschäft auf 6,9 Milliarden Dollar fast verdoppelt, was in erster Linie dem Verkauf Retail-Geschäfts in Frankreich zu verdanken war. Der Nettozinsüberschuss legte auf 9,25 von 8 Milliarden Dollar zu. Die Nettozinsmarge erhöhte sich um 19 Basispunkte auf 1,70 Prozent.

"Wir hatten drei Quartale in Folge mit einer starken finanziellen Performance und sind in der Spur, unser Ziel für die Eigenkapitalrendite im mittleren Zehnerprozentbereich 2023 zu erreichen", sagte CEO Noel Quinn. Die Bank bestätigte ihre Prognose, 2023 einen Nettozinsüberschuss von über 35 Milliarden Dollar zu erzielen.

Der Verwaltungsrat segnete eine dritte Zwischendividende von 0,10 Dollar je Aktie ab. Außerdem will die Bank weitere Aktien für bis zu 3 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Bisher hat die Bank in diesem Jahr Aktienrückkäufe über bis zu 7 Milliarden Dollar angekündigt.

