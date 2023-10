Die HSBC kam am Montagmorgen mit einem neuen Aktienrückkaufprogramm über 3 Mrd. US-Dollar an den Markt. Auslöser waren die Zahlen zum 3. Quartal, die unter den Erwartungen blieben. Toyota zeigte keine Schwäche. Der japanische Autohersteller erreichte im 1. Fiskalhalbjahr neue Rekorde beim Absatz und der Produktion. Palfinger erreichte in den ersten neun Monaten einen neuen Umsatzrekord. Die Nachfrage in Nordamerika ist stark, während Europa weiter schwächelt.Die asiatischen Aktienmärkte entwickeln sich zum Wochenauftakt überwiegend ...

