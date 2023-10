MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Jungheinrich von 39 auf 31 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Add" belassen. Der Nachfrageabschwung im Staplerbereich habe sich im dritten Quartal wohl verschärft, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Zwischenbericht. Zudem werde der Konzern wohl deutlich vorsichtigere Töne für 2024 anschlagen. Rothenaicher bleibt zwar grundsätzlich positiv, vermisst aber zunächst jegliche Kurstreiber./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 09:35 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006219934

