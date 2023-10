DJ PTA-Adhoc: The New Meat Company AG: Verkauf 10%ige Beteiligung an Planty of Meat GmbH

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Berlin (pta/30.10.2023/16:08) - NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Die The New Meat Company AG hat heute ihre 10 %ige Beteiligung an der Planty of Meat GmbH an einen Mitgesellschafter verkauft. Der Kaufpreis für die Beteiligung beträgt 100.000 EUR und dieser ist sofort zur Zahlung fällig.

Durch diese Transaktion verringert sich das Anlagevermögen der The New Meat Company AG im Bereich der Finanzanlagen im Vergleich zum veröffentlichten Halbjahresabschluss 01.01.2023 bis 30.06.2023 ("Halbjahresabschluss 2023") unter Beteiligungen um EUR 604.906,71, während der Kassenbestand durch den Verkauf um EUR 100.000 steigt. Das buchmäßige Eigenkapital - verglichen mit dem Halbjahresabschluss 2023 - vermindert sich voraussichtlich damit insgesamt auf EUR 3.634.629, 52. In der aufzustellenden Gewinn und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023 wird der der Abgang der Beteiligung an der Planty of Meat GmbH in Höhe von 504.906,71 EUR voraussichtlich unter sonstige betriebliche Aufwendungen ausgewiesen werden und das Ergebnis in dieser Höhe negativ belasten.

Kontakt: hello@thenewmeatco.com

(Ende)

Aussender: The New Meat Company AG Adresse: Torstraße 146, 10119 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Dr. Caroline Heil Tel.: 0 E-Mail: hello@thenewmeatco.com Website: www.thenewmeatco.com/investor-relations

ISIN(s): DE000A3H2176 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg; Freiverkehr in Berlin

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2023 11:08 ET (15:08 GMT)