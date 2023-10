Die Aktie von Evotec hat in den vergangenen vier Wochen rund 12 Prozent verloren. Auch andere Unternehmen aus dem Biotech-Bereich haben zuletzt schwach performt. Am Markt gibt es eine gewisse Sorge, dass die Branche bei der Finanzierung Probleme haben könnte. Die Analysten von Warburg sehen dies jedoch nicht so. Sie bestätigen die Kaufempfehlung für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...