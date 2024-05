Seit dem kolossalen Absturz im April pendelt die Evotec-Aktie (WKN: 566480) in einer engen Range zwischen 9 und 10 € hin und her. Wann kommt hier wieder Wind in die Segel? Bodenbildung scheint abgeschlossen Die Evotec-Aktie wirkt im Moment so, als befinde sie sich in einer Phase nach dem Motto "Die Ruhe vor dem Sturm". Die Bodenbildung dürfte vorerst abgeschlossen sein, denn vom absoluten Tief bei 8,52 € hat sich das Papier um mehr als 1 € entfernt. ...

