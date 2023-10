Leclanché SA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Zwischenbericht

Leclanché SA: gibt Halbjahresergebnis 2023 und Update zu strategischen Initiativen bekannt



31.10.2023 / 06:55 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 53 KR YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 31. Oktober 2023 - Leclanché SA (SIX: LECN), eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Energiespeicherung, gab heute die Halbjahresergebnisse der ersten sechs Monate des Jahres bis zum 30. Juni 2023 (der Berichtszeitraum) bekannt, die die strategische Ausrichtung des neuen Managements auf künftiges Wachstum widerspiegeln. Im Berichtszeitraum tätigte das Unternehmen weiterhin erhebliche Investitionen in seine Produktionskapazitäten sowie Forschungs- und Entwicklungsausgaben und baute gleichzeitig seinen Auftragsbestand aus. Die wiederkehrenden Betriebsverluste spiegeln diese anhaltenden Bemühungen wider. (in Mio. CHF) H1 2023 H1 2022 Einnahmen 8.9 7.6 EBITDA-Verlust -27.0 -34.1 Nettoverlust im Berichtszeitraum -37.3 -46.8

Im ersten Halbjahr 2023 wies Leclanché einen konsolidierten Gewinn von CHF 8,9 Millionen aus, was einem deutlichen Anstieg von rund 17 % gegenüber CHF 7,6 Millionen im gleichen Zeitraum 2022 entspricht. Dieses Wachstum ist auf den erfolgreichen Ausbau und die Ausführung von Kundenaufträgen in den strategischen Schwerpunktbereichen Marine, Bahn und Spezialfahrzeuge zurückzuführen. Ein zusätzlicher Nettoumsatzabgrenzungsposten in Höhe von CHF 5,0 Mio. unterstreicht die nach IFRS noch zu erfassenden Rechnungsbeträge. Der EBITDA-Verlust für das erste Halbjahr 2023 belief sich auf CHF (27,0) Millionen, was eine Verbesserung gegenüber CHF (34,1) Millionen im Vorjahr darstellt, wobei die wiederkehrenden operativen Verluste die anhaltenden Investitionen widerspiegeln. Trotz eines Nettoverlustes von CHF (37,3) Millionen im ersten Halbjahr 2023 verfügt Leclanché über eine stabile Finanzlage mit einer Bilanzsumme von CHF 105,5 Millionen per 30. Juni 2023, verglichen mit CHF 90,8 Millionen am 31. Dezember 2022. Dies spiegelt den strategischen Schritt wider, durch eine Kapitalerhöhung am 26. Juni 2023 Schulden in Höhe von 66,7 Millionen CHF in Eigenkapital umzuwandeln. Diese Initiative hat die negative Eigenkapitalsituation von CHF (51,0) Millionen zum 30. Juni 2022 durch die Nachrangigkeit von CHF 22,1 Millionen an Schulden und Zinsen, die von den Hauptaktionären von Leclanché bereitgestellt wurden, gemildert und die finanzielle Stabilität des Unternehmens gestärkt. Pierre Blanc, CEO von Leclanché SA, sagte: "Unsere Halbjahresergebnisse sprechen für einen positiven Umsatzanstieg, der auf unseren wachsenden Auftragsbestand und unser starkes Produktangebot zurückzuführen ist. Dies ist auch das Ergebnis unserer Fokussierung auf den Mehrwert-Ansatz in den Bereichen Schifffahrt, Schienenverkehr und Spezialtransporter sowie unseres anhaltenden Engagements, die Kundennachfrage in diesem Teil des Marktes zu erfüllen. Mit unserer kürzlich gestrafften Organisationsstruktur sind wir gut aufgestellt, um die Marktdynamik effektiv zu steuern und Wachstumschancen zu nutzen." Im Einklang mit der strategischen Ausrichtung, die das neue Managementteam 2022 angekündigt hat, hat Leclanché im ersten Halbjahr 2023 seinen Ansatz weiter geschärft und sich auf Zielmärkte konzentriert, in denen das Unternehmen den Endkunden Vorteile in Bezug auf Technologie, Leistung und Gesamtbetriebskosten (TCO) bietet und in denen es somit den größten aktuellen Mehrwert für seine Kunden bietet. Dies wird dadurch erreicht, dass das Unternehmen dazu in der Lage ist, die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung und Herstellung der Produkte bis zur Erfüllung der spezifischen Leistungsanforderungen des Marktes zu kontrollieren. Leclanché ist bestrebt, Produkte zu liefern, die einen positiven Einfluss auf die Umwelt haben, sei es durch die Reduzierung des CO2-Fußabdrucks, den Verzicht auf schädliche Chemikalien oder die Nachhaltigkeit der Energie, die für die Produktion genutzt wird. Leclanché strebt kontinuierlich danach, ein führendes Unternehmen in der nachhaltigen Batterieherstellung zu sein und zu bleiben. In Verbindung mit der strategischen Neuausrichtung des Unternehmens unter der neuen Geschäftsführung führte dies zu einer Verringerung des Nettoverlustes um 20 % und zu einem Anstieg der Einnahmen und des EBITDA um 21 % im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres. Im ersten Halbjahr 2023 sicherte sich das E-Mobility-Segment von Leclanché wichtige Partnerschaften für Elektro- und Hybridfähren und trug so zum Gesamtumsatzwachstum bei. Es verzeichnete weiterhin einen robusten Auftragseingang. Bemerkenswerte Folgeaufträge im Bereich Landtransport von wichtigen Akteuren wie Alstom Rail und Canadian Pacific Kansas City sowie die Marktakzeptanz des LeBlockTM-Systems des Geschäftsbereichs Stationäre Anlagen, der zwei Multi-MWh-Projekte gewinnen konnte, haben die Umsatzströme und die Marktanerkennung weiter verbessert. Die Geschäftseinheit Spezialbatteriesysteme verzeichnete eine erhöhte Marktnachfrage und bereitet sich strategisch auf eine Ausgliederung im Herbst vor. Die Chancen in den Bereichen Medizin und Verteidigung sowie die bevorstehende Konsolidierung am neuen Hauptsitz in Yverdon-les-Bains Anfang 2024 positionieren den Geschäftsbereich Spezialbatteriesysteme für strategisches Wachstum und spiegeln das Engagement von Leclanché für operative Effizienz und langfristiges Wachstum wider. Im ersten Halbjahr 2023 hat Leclanché den Betrieb gestrafft, das Marine Rack System der nächsten Generation (MRS-3TM) eingeführt und eine Partnerschaft mit Cummins Inc. für Schiffs- und Bahnprojekte geschlossen. Laufende Initiativen, darunter die Zertifizierung nach ISO 21434 und die Verlagerung der Batteriepack-Montage nach Deutschland, sollen die Effizienz und Nachhaltigkeit steigern und die Position von Leclanché für weiteres Wachstum und operative Exzellenz stärken. Trotz des negativen Cashflows, der sich aus den anhaltenden strategischen Investitionen in die Produktion und die Marktexpansion ergibt, ist Leclanché weiterhin bestrebt, die Liquidität und das Betriebskapital zu optimieren. Initiativen wie verbesserte Zahlungsbedingungen für Kunden und Kostenoptimierungen stehen im Einklang mit dem deutlich gestiegenen Auftragsbestand und der Marktvalidierung und unterstreichen den Erfolg der Produkte von Leclanché und das Engagement für langfristige finanzielle Stabilität. In Erwartung anhaltender negativer Cashflows aufgrund der laufenden Umsetzung des Geschäftsplans ist das Unternehmen bestrebt, die strukturierten Finanzierungsquellen zu diversifizieren, um in naher Zukunft einen positiven Cashflow zu erzielen. Darüber hinaus hat der Mehrheitsaktionär seine Absicht bekundet, den Status des Wandeldarlehens ohne sofortige Umwandlung beizubehalten, um die Interessen der Minderheitsaktionäre zu wahren. Anmerkung nach der Periode: Im Oktober hat Leclanché Schritte unternommen, um sich für zukünftiges Wachstum zu positionieren. Die Ausgliederung des Geschäftsbereichs Spezialbatteriesysteme des Unternehmens in eine eigenständige Einheit Leclanché SBS SA (Specialty Battery Systems) - eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Leclanché SA - ist ein strategischer Schritt, um die Unabhängigkeit und Flexibilität der Einheit in Bezug auf Partnerschaften, Struktur und Beteiligungen inmitten der branchenspezifischen Herausforderungen zu erhöhen. Die Ausgliederung wird es SBS ermöglichen, sich auf Schlüsselmärkte zu konzentrieren, einen Wachstumsplan zu verfolgen und auf dem Weg zum Break-even voranzukommen. Die derzeitige Unternehmensstruktur ab dem 3. Oktober 2023 sieht wie folgt aus: Leclanché SA: Das Unternehmen der Gruppe, das den Geschäftsbereich Stationäre Energiespeicherlösungen umfasst.

Leclanché E-Mobility SA: Eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Leclanché SA, entwickelt, produziert und unterstützt Speicherlösungen für Anwendungen im Bereich der Schwerlast-Mobilität.

Leclanché SBS SA: Ein neu gegründetes Unternehmen, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Leclanché SA, die sich auf die Bereiche Medizin und Verteidigung konzentriert. Die vollständigen Finanzdaten können unter https://www.leclanche.com/financial-reports/ (Zwischenbericht) abgerufen werden. ### Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte Medienkontakte: Schweiz / Europa:

