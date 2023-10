Am Dienstag präsentierte der Chemiekonzern BASF seine Quartalszahlen und musste dabei erneut Anleger mit negativen Ergebnissen überraschen. Das wurde konkret gemeldet und so kann es jetzt weitergehen: Der Chemiekonzern BASF bekommt wie die gesamte Branche die schleppende Nachfrage weltweit zu spüren. Dies wurde noch ein weiteres Mal bei den Quartalszahlen des Unternehmens am Dienstag untermauert, denn der Chemiekonzern musste mit der nächsten Hiobsbotschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...