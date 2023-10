Anleger haben am Dienstag beim DAX wieder mit Enttäuschungen zu kämpfen. Außerdem im Fokus: die Aktien von Commerzbank und Knorr-Bremse. Der Dax ist am Dienstag kurz nach der Eröffnung nur wenig vorwärtsgekommen. Es bremsten schwache Signale aus der chinesischen Industrie. Starke Vorgaben der Wall Street verpufften damit etwas. Der deutsche Leitindex verbuchte ein Plus von 0,10 Prozent auf 14 731,32 Punkte. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...