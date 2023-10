© Foto: Uwe Anspach/dpa



Die Krise in der Chemiebranche hält an. BASF vermeldete am Dienstag einen Einbruch beim Umsatz und einen Nettoverlust von 249 Millionen Euro.Wie die Ludwigshafener mitteilten, habe man im vergangenen Quartal weniger seiner Produkte verkauft und das oftmals auch zu niedrigeren Preisen als noch vor einem Jahr. Auch Verluste im Öl- und Gasgeschäft der Tochterfirma Wintershall Dea belasteten die Geschäfte. Trotz eines insgesamt soliden Jahres haben sich die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr stark verschlechtert. Der Umsatz ging um satte 28,3 Prozent auf 15,7 Milliarden Euro zurück. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank sogar um 57,3 Prozent auf 575 Millionen Euro. Unter Strich …