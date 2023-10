Pressemitteilung der One Square Advisors GmbH:

Euroboden GmbH - Einladung zur Informationsveranstaltung (Audio-Webcast) der Anleihegläubiger mit der Insolvenzverwaltung und der Euroboden GmbH Geschäftsführung am 07. November 2023, 17:00 Uhr

- Insolvenzverfahren der Euroboden GmbH am 30. Oktober 2023 eröffnet- Insolvenzgericht beruft Anleihegläubigerversammlungen für den 27. November 2023 ein- One Square kandidiert als gemeinsamer Vertreter in beiden Anleihen- Kurzfristige Beantragung von Sperr-/Hinterlegungsbescheinigungen erforderlich- Audio-Webcast am 07. November 2023, 17:00 Uhr

Die Euroboden GmbH hat am 11. August 2023 einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Das Amtsgericht München hat das Insolvenzverfahren am 30. Oktober 2023 eröffnet und Herrn Rechtsanwalt Oliver Schartl, Partner der Kanzlei Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen, als Insolvenzverwalter bestellt.

Das Amtsgericht München hat zu Anleihegläubigerversammlungen für alle Gläubiger der beiden ...

