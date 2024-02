Kalenderwoche 5 am KMU-Anleihemarkt - die österreichische PORR AG hat Ende Januar erfolgreich eine neue Hybridanleihe 2024 im Volumen von 135 Mio. Euro am Kapitalmarkt platziert. Der Zinskupon der Anleihe, die unter anderem der Refinanzierung der im Februar 2025 bzw. November 2026 erstmals rückzahlbaren PORR-Hybridanleihen dienen soll, liegt bei 9,50% p.a. Die Zeichnungsphase für die erste Fan-Anleihe des Fußball-Traditionsvereins Rot-Weiß Oberhausen hat am 02. Februar begonnen. Von nun an können Fans und Anleger den Verein ab einer Mindestbeteiligung von 250 Euro bei einer jährlichen Basisverzinsung von 4,00% unterstützen. Die Zeichnungsfrist läuft bis Mitte März. Dirk Schneider, Geschäftsführer der Walter Ludwig GmbH Wertpapierhandelsbank, hat im Interview dem Anleihen Finder in dieser Woche einen Ausblick auf das "spannende" Anleihejahr 2024 gewagt. Zudem hat der Bondhändler über den Jahresstart am Anleihemarkt und die Auswirkungen der Zinspolitik berichtet.

