FRANKFURT (dpa-AFX) - Die weiter nachlassende Inflation im Euroraum sowie deutliche Kursgewinne von BASF und Qiagen haben dem Dax am Dienstag leichten Auftrieb gegeben. Die Marke von 14 800 Punkten erwies sich aber nach wie vor als zäher Widerstand. So pendelte der deutsche Leitindex im Handelsverlauf um diese Hürde herum, schloss aber letztlich mit plus 0,64 Prozent auf 14 810,34 Punkte darüber.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es um 0,82 Prozent auf 24 040,19 Zähler hoch. Europaweit wurden ebenfalls überwiegend Gewinne verbucht./ck/he

DE000BASF111, DE0008469008, DE0008467416, NL0012169213